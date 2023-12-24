Fenerbahçe Galatasaray maçında en pahalı oyuncunun ismi şaşırttı. Kadıköy'de milyarlık derbi.

Nefesler tutuldu, derbi günü geldi çattı. Süper Lig'in zirvesinde yer alan iki takım 2023 yılını lider tamamlamak için karşı karşıya gelecek.

Bugünkü karşılaşmada aynı zamanda Süper Lig'in en değerli iki kadrosu da karşılaşacak.

Transfermarkt'ın verilerine göre Galatasaray 222 milyon Euro'luk kadro değeriyle ilk sırada yer alıyor.

İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin kadro değeri ise 195 milyon Euro.

İki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı: Merkez Bankası'nın verilerine göre güncel kurla yaklaşık olarak 13.5 milyar TL.

EN DEĞERLİ KİM?

Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey 22 milyon Euro'luk değeriyle sahanın en değerli oyuncusu olacak. Boey, Süper Lig'in de piyasa değeri en yüksek futbolcusu.

Sarı-Kırmızılılar'da; Mauro Icardi ve Tete'nin ise 20'şer milyon Euro değeri bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski ise Fenerbahçe'nin en değerli isimleri. Değerleri tam 20 milyon Euro.

Sarı-Lacivertliler'de ayrıca Cengiz Ünder'in de 16 milyon Euro piyasa değeri var.