Montella'dan flaş sözler. Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan neden gönderdiğini açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TRT Spor'da katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Doğal olarak en çok merak edilen konu; Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un önce A Milli Takım'a davet edilip, sonra Ümit Milli Takım'a gönderilmesiydi.

Beşiktaş Kulübü'nün sert tepki gösterdiği, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın ağır eleştiriler yönelttiği İtalyan çalıştırıcı bu kararının gerekçelerini tek tek anlattı.

Montella ayrıca EURO 2024'teki hedeflere yönelik de ifadeler kullandı.

İşte Vincenzo Montella'nın yaptığı açıklamalar:

"Çok iyi gidiyoruz. Rekabet seviyemiz çok yüksek. Son hazırlık maçında çok iyi performans verdik diyebilirim. Rakip takım 5-6 yıldır birlikte oynayan bir takım. Buna rağmen herkesle rekabet edebileceğimizi gösterdik. Sadece 5 maçtır burada olduğumu da söylemeliyim."

"Analizleri yaparken bir hocanın görevi, duygularına kapılmadan bu işi yapabilmek. Ben bir hoca olarak bir konuda gurur duyuyorum, kimi çağırırsak çağıralım birliktelik hissiyatı olan ve kararlı bir grup oluyor. Bu beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor."

"Çok beğeniyorum yaptıklarımızı ama daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum, biliyorum. Bloklar arası mesafeleri daha dar tutabiliriz, daraltabiliriz. Hücuma çıkışları da daha iyi yapabileceğimizi biliyorum."

"Bir takımı değerlendirirken rakiplerine karşı performansını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Macaristan, bizden önce çok pozisyona giren bir takımdı. Bizim maçta çok az pozisyon bulabildiler. Özellikle ön tarafta ne kadar aksiyona girebildik bu şekilde. Baktığınızda son 10 maçına Macaristan'ın, bu kadar çok şut atılabilen bir takım değildi. Biz bunu başarabildik. 4 maçımızda 9 gol atabildik, 8'ini farklı futbolcu attı. Bazı futbolcular en iyi performanslarında olmamalarına rağmen çok iyi oynadılar. Aslında bu dengeyi bulmamız şart. Bu şekilde bakmak lazım."

"Avrupa Şampiyonası'nda katıldığımızda sadece 23 futbolcu seçebileceğiz, 2-3 tane farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncular çok faydalı olacaktır."

"Arda'nın Real Madrid'de fazla oynamasını isterim. Antrenman ile maçın seviyesi farklıdır. Arda'nın biraz daha fazla oynaması hem Real Madrid hem milli takım hem Arda Güler için daha iyi olur. Futbolda çok basit detayları baz alarak değerlendirme yaparsınız. Hiçbir zaman bir antrenman, maçı simüle edemez. Maçta binlerce kişi var, zihinsel gelişimi antrenmanda geliştiremezsiniz. Umarım daha fazla oynayarak bizimle birlikte olur."

"Bence bugün itibarıyla Hakan Çalhanoğlu ne kadar olgun bir futbolcu, bilincinde olmalıyız. Aksiyonları okuyuşu, oyun zamanlarını tutturması, top kapabiliyor, takımı arkadan yönetebiliyor. Ne kadar muazzam bir futbolcu olduğunu bilmemiz gerekiyor."

"3 kalecimizi de oynattık. 3'ü de oynamaya hazır kaleciler. Altay, Galler maçında da sonradan girerek iyi performans gösterdi. Almanya maçında da çok iyiydi. Finallere geldiğimizde net bir karar vermemiz gerekiyor, birinci kaleci konusunda. Ancak, 3 kaleci konusunda da içimiz çok rahat."

"Son kararlarımı aldığımda illaki üzülen taraflar olacak. Herkesin gönlü rahat olsun. Ben hayatımda hiçbir zaman politik veya forma rengine göre karar almadım. Oyun planıma hangi isimler daha uygun olacak, ona göre futbolcuları seçerim. Eğer biz iç huzuru sağlayamazsak ülkemizde bu konularda, başarı elde etmek daha zor olur. Herkesin gönlü rahat olsun. Kararlarımı belli sebeplerden yapmam. Takıma, oyuna hangi oyuncu daha uygun ona göre seçerim. Benim gözümde sadece kırmızı beyaz var."

"Semih Kılıçsoy'u çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bu yüzden çağırdım. Uluslararası seviyede çok az deneyime sahip. Biz yöneticiler ve hocalar olarak, her futbolcunun yolculuğuna refakat etmemiz lazım gelişimleri için... Benim amacım, 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti. Benim mesajım şu Semih'e, buradayız ve seni çok değerli olduğunu buluyoruz. Yanılmıyorsam, Ümit Milli Takım'da da çok oynamadı. Ümit Milli'de çok önemli iki maç vardı. Uluslararası deneyimi olmadığı için o maçlara göndermek istedim ki gelişimini destekleyelim. Orada 90'ar dakikalar oynaması, gelişimi için çok önemliydi. Bizimle gelseydi belki 5, belki 10 dakika oynayacaktı. Biz Semih'e gerçekten çok değer veriyoruz. 2 ay sonra bu seviyelere hazır olduğunu düşüneceğim belki. Futbol her zaman seviye oyunudur. Süper Lig var, Serie A var, La Liga var, başka seviyeler var benim bakış açıma göre. Bu sene 200 tane maç seyrettim canlı. Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi var. Bunlar farklı seviyeler. Sonra da milli takım var, Avrupa Şampiyonası var, en yüksek seviye. Okula giden bir çocuk düşünelim. Okuldan alıp hemen üniversiteye gönderiyorsunuz. Daha birinci seviyede olan bir futbolcuyu, ilk sınıftan alıp üniversiteye göndermek doğru mu, daha olgunlaşmadan. Üniversiteye şimdi mi, 2 ay sonra mı, 6 ay sonra mı gitse? Hangisi daha doğru olur. Bu tarz spekülasyonlar, milli takım yararına değil, futbolcunun yararına değil, ülkemizin yararına değil. Şunu kabul edebilirim, bir futbolcuyu doğru değerlendiremem, eleştirirsiniz, bunu kabul edebilirim. Ancak başka şeylerde asla.''

"Ajax'ta Ahmetcan Kaplan da vardı, kimse hatırlamadı onu. Ajax gibi bir kulüp, akademi açısından en üst seviyede gelişim için. Biz Ajax'a bilgi verdik, 'Bize bu bilgiyi verdiğiniz için teşekkürler, gelecek maçlarda başarılar' dediler."

"Yanılmıyorsam şu andaki kadromuzda yer alan 7 oyuncu, A Milli Takım'da yer alıp ardından Ümit Milli Takım'a gönderildi. Barış Alper Yılmaz böyle..."

"Semih Kılıçsoy'u çok seviyorum ve takip ediyorum. Umarım doğru şekilde yönlendirilir. Hala bir çocuk olduğunu unutmamamız lazım."

"Bu yaz için hayalim şu, birlikteliğimizin sağlanması. Hepimiz tek bayrak altında mücadele vermeliyiz. Bunu görmek istiyorum. Sahadaki kararlılığı, oyun planlarını takip eden futbolcularımız ile beraber birliktelik yaşamak istiyoruz. Vereceğimiz kararlar başka renklere değil sadece kırmızı beyaza bakıyor."

"Ferdi sakatlandığından Rıdvan'ı çağırdık. Rıdvan sakatlandığında Cenk Özkacar'ı oynattık, oynayamaz dediler. Her maça farklı bir oyuncu gerekir. Belirli anlarda, belirli maçlarda Cenk'in ofansif bir bek olmadığını, defansif olduğunu biliyorum. Belirli maçlarda, belirli anlarda daha faydalı olabilir bize. Rıdvan'ı çağırmamızın sebebi, yakından takip ettiğimiz biri. O yüzden bazı maçlarda Cenk'i sol bekte görürseniz, o maçın mekanizmaları için gerekli. O anlarda o şekilde değerlendirmek gerekiyor."

"Kanatta çok fazla seçeneğimiz var. Cengiz Ünder, İrfan CAn, Yusuf, Yunus. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. İrfan Can topa çok yatkın, topla oynamayı ve takımla oynamayı bilen biri. Çok hıza sahip değil, defans arkasına sarkan stili yok ama bazı mekanizmalar vardır bazı maçlarda, topa daha yatkın topçuları kullanmak lazım. Diğer taraftan derinliğe gitmesi gereken oyunculara ihtiyacımız olur, bazı maçlarda da. İrfan kanatta oynuyorsa arkasında Cenk gibi defansif bir bek olmaz mesela."