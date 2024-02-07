Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında. İlk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal'dan büyük sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi Burak Şeker.

Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın sahaya sürmesi beklenen 11'i şöyle:

Nita, Sorescu, Arda, Ertuğrul, N’koulou, Morais, Bikel, Furkan, Mustafa, Stankovski, Badji.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ise sahaya lig maçlarına göre çok daha farklı bir 11'i süreceği öğrenildi.

Buna göre; kalede İrfan Can Eğribayat görev yapacak. Defansta Mert, Çağlar, Bonucci, Ferdi yer alacak. Orta sahada İsmail, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski'ye oynatacak olan Kartal, ileri de King - Batshuayi ikilisine formayı verecek.