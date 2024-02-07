Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılıyor
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun kendine kulüp bakmaya başladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın golcü ismi Cenk Tosun’un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

GÖRÜŞMELERDEN UMUDUNU KESTİ

Ahmet Nur Çebi yönetiminden beri siyah-beyazlılarla yeni sözleşme için görüşmeler yapan milli yıldız anlaşma sağlanamaması sonrası rotayı çevirdi.

AMERİKA VE AVUSTRALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeye alan 33 yaşındaki futbolcu ABD ve Avustralya ekipleri ile görüşmeye başladı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YOK

Cenk Tosun’un önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymesi beklenmiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah-beyazlılarla tam 30 maça çıkan Tosun 8 gol 5 asist kaydetti.

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