Cenk Tosun Beşiktaş'tan ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın golcü ismi Cenk Tosun’un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
GÖRÜŞMELERDEN UMUDUNU KESTİ
Ahmet Nur Çebi yönetiminden beri siyah-beyazlılarla yeni sözleşme için görüşmeler yapan milli yıldız anlaşma sağlanamaması sonrası rotayı çevirdi.
AMERİKA VE AVUSTRALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeye alan 33 yaşındaki futbolcu ABD ve Avustralya ekipleri ile görüşmeye başladı.
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YOK
Cenk Tosun’un önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymesi beklenmiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah-beyazlılarla tam 30 maça çıkan Tosun 8 gol 5 asist kaydetti.
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