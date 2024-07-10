Fenerbahçe Hajduk karşısında. Saat kaçta hangi kanalda?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Hajduk karşısında. Saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Hajduk'la karşılaşacak. Fenerbahçe Hajduk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Hajduk karşısında

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli takım, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Topuk Yaylası kampında Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımı ile yapmış, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Avusturya kampında ise Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, 3. hazırlık maçını Hajduk Split ile yapacak.

Merkür Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşma S Sport'tan canlı olarak ekrana gelecek.

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