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Fenerbahçe’de o ismin üzeri çizildi. Oyuncu hakkında ‘küfür’ iddiaları var

Fenerbahçe’de ara transferde gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncuların da akıbeti merak konusu. Bir türlü kadroya giremeyen Alioski hakkında ise ortaya farklı bir iddia atıldı

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:55
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Fenerbahçe, hakkında küfür iddiaları olan oyuncuyla yollarını ayırıyor

Fenerbahçe’de o ismin üzeri çizildi. Oyuncu hakkında ‘küfür’ iddiaları var
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Fenerbahçe’nin bir türlü istediği verimi alamadığı Ezgjan Alioski'nin sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin bu kararının arkasında ise futbolcunun performansının değil tavırlarının yattığı öne sürüldü.

KÜFÜR EDİYOR İDDİALARI VAR

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Alioski'nin disiplinsiz davranışları dikkat çekti. Sarı-lacivertli yönetim bunun üzerine Makedon sol bek ile yolları ayırma kararı aldı.

12 MAÇA ÇIKABİLDİ

Öte yandan Alioski bu sezon Fenerbahçe ile ligde yalnızca 12 maça çıkabildi. Bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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