﻿Fenerbahçe’de o ismin üzeri çizildi. Oyuncu hakkında ‘küfür’ iddiaları var

Fenerbahçe’nin bir türlü istediği verimi alamadığı Ezgjan Alioski'nin sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin bu kararının arkasında ise futbolcunun performansının değil tavırlarının yattığı öne sürüldü.

KÜFÜR EDİYOR İDDİALARI VAR

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Alioski'nin disiplinsiz davranışları dikkat çekti. Sarı-lacivertli yönetim bunun üzerine Makedon sol bek ile yolları ayırma kararı aldı.

12 MAÇA ÇIKABİLDİ

Öte yandan Alioski bu sezon Fenerbahçe ile ligde yalnızca 12 maça çıkabildi. Bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.