Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer açıklaması

Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'yı Ağustos 2020'de Meksika'nın Tigres UANL takımından transfer etmişti.

İlk sezonunda 35 maçta 13 kez fileleri havalandıran Valencia, sonraki sezonda da 33 maçta yine 13 golde kalmıştı.

Valencia, bu sezon ise patlama yaptı ve 30 maçta 23 gol atmayı başardı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia'nın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı da tartışılmaya başlandı.

33 yaşındaki futbolcunun menajeri Chalo Vargas bu konuda bir açıklama yaptı. Vargas, Sporx'teki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayı umuyoruz. Çünkü Enner Fenerbahçe'de çok mutlu. Ama henüz kulüple bir anlaşmaya varamadık. Görüşmelerimiz devam ediyor."