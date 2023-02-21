Fatih Terim’den Arda Güler sorusuna ilginç cevap

Futbol yorumcusu Sinan Engin Radyo Gol’de katıldığı programda gündem yaratacak bir detayı paylaştı. Başarılı yorumcu Fatih Terimle aralarında geçen Fenerbahçeli Arda Güler hakkındaki diyaloğu anlattı. Engin, Fatih terime sorduğu ‘Arda Güler senin elinde olsaydı ne yapardın?’ sorusuna usta teknik direktör ‘şimdiye kadar 300 kere oynamıştı’ cevabı verdi. Bu cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKABİLDİ

Fenerbahçe'nin 10 numarası bu sezon sarı lacivertli formayla Süper Lig'de 8 maça çıkabildi. Toplamda 125 dakika süre alabilen Arda 2 de gol attı.