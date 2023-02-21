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Fatih Terim’den Arda Güler sorusuna ilginç cevap

Sinan Engin katıldığı bir radyo programında Fatih Terim’e sorduğu ‘Arda Güler senin elinde olsaydı ne yapardın’ sorusuna deneyimli teknik direktörün verdiği cevabı açıkladı. Bu cevap kısa sürede gündem oldu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:35
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Fatih Terim Arda Güler hakkında konuştu

Fatih Terim’den Arda Güler sorusuna ilginç cevap
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Futbol yorumcusu Sinan Engin Radyo Gol’de katıldığı programda gündem yaratacak bir detayı paylaştı. Başarılı yorumcu Fatih Terimle aralarında geçen Fenerbahçeli Arda Güler hakkındaki diyaloğu anlattı. Engin, Fatih terime sorduğu ‘Arda Güler senin elinde olsaydı ne yapardın?’ sorusuna usta teknik direktör ‘şimdiye kadar 300 kere oynamıştı’ cevabı verdi. Bu cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKABİLDİ

Fenerbahçe'nin 10 numarası bu sezon sarı lacivertli formayla Süper Lig'de 8 maça çıkabildi. Toplamda 125 dakika süre alabilen Arda 2 de gol attı. 

 

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