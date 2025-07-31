Fenerbahçe ile de adı geçmişti! Grealish'in yeni adresi netleşiyor

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Jack Grealish için sıcak bir gelişme yaşandı. Everton'ın, Manchester City'den Jack Grealish için sürpriz bir kiralama anlaşması üzerinde çalıştığı ve rakiplerinden daha iyi bir konumda olduğu iddia edildi.

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JACK GREALISH İÇİN EVERTON DEVREDE

The Independent'te yer alan habere göre; Everton, Manchester City'de gözden düşen Jack Grealish için olası bir kiralama anlaşması için temasa geçti. Grealish'in, City'nin Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna alınmamasına değinerek bu yaz yeni seçenekleri değerlendirmesi beklendiği kaydedildi.

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