Fenerbahçe ile Inter transfer masasında! Sürpriz teklif

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sofyan Amrabat, Serie A devi Inter'e önerildi. Milano ekibinin, Faslı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor ve sarı-lacivertlilere resmi teklif yapmak için hazırlıklara başladı.

Ligde ve Avrupa'da işini şansa bırakmamak için kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dorgeles Nene transferinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuların durumu netleşmeye başladı.

INTER SOFYAN AMRABAT'I İSTİYOR

Pasquale Guarro'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Inter'e önerildi. Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarda bulunan İtalyan devinin Amrabat'ın durumunu araştırdığı ve şartların uygun olması durumunda kısa süre içinde resmi teklif ile Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

