Attığı golle Fenerbahçe'yi yıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi turnuva dışı bırakan golü atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Fenerbahçe maçı sonrası doping testine gittiği için Benfica'nın galibiyet fotoğrafında yer almayan Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı iddia edildi.

Transferi resmen duyurdular! Yusuf Akçiçek dünya devine imza atıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam

Fenerbahçeli isimden Jose Mourinho'ya çok sert sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FENERBAHÇE MAÇI SONRASI VEDA SÖZLERİ

Maisfutebol'ta yer alan habere göre; Doping testi sonrası soyunma odasına gelen Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarına veda konuşması yaptı. Milli futbolcunun buradaki konuşmasında Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için çok daha iyi olacağını belirttiği aktarıldı.

Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de neredeyse Benfica'da kazandığından 4 katı fazla gelir elde edeceği ifade edildi.

Ayrıca iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği henüz resmi olarak bir anlaşmanın imzalanmadığı da vurgulandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yüzyılın çalımı! Bu transfer Ali Koç'a seçimi bile kaybettirir

Galatasaray'ın yıldızı kulüpten ayrıldı! Yeni takımına imza attı

Fenerbahçe'nin hasreti 17 yıla yükseldi!

Fenerbahçe yine Benfica'dan çıkamadı!

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Moraller yere çakıldı