Attığı golle Fenerbahçe'yi yıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu, dün oynanan mücadelede sarı-lacivertlilere gol atmış ve Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşırken, Fenerbahçe'yi de turnuva dışına itmişti. Yıldız oyuncunun, soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi turnuva dışı bırakan golü atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Fenerbahçe maçı sonrası doping testine gittiği için Benfica'nın galibiyet fotoğrafında yer almayan Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı iddia edildi.

k-001.jpeg

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FENERBAHÇE MAÇI SONRASI VEDA SÖZLERİ

Maisfutebol'ta yer alan habere göre; Doping testi sonrası soyunma odasına gelen Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarına veda konuşması yaptı. Milli futbolcunun buradaki konuşmasında Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için çok daha iyi olacağını belirttiği aktarıldı.

Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de neredeyse Benfica'da kazandığından 4 katı fazla gelir elde edeceği ifade edildi.

Ayrıca iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği henüz resmi olarak bir anlaşmanın imzalanmadığı da vurgulandı.

