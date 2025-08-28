Galatasaray transferde durmuyor! Osimhen'in vatandaşı için menajeriyle görüşmelere başlandı

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun menajeriyle iletişime geçti.

GALATASARAY RAPHAEL ONYEDIKA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Onyedika'nın transfer şartlarını ve oyuncunun taleplerini öğrenmek üzere ilk teması kurdu.

Teknik heyetin beğenisini kazanan genç orta saha oyuncusu için ilerleyen günlerde somut adımlar atılması bekleniyor.

