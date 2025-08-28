Galatasaray transferde durmuyor! Osimhen'in vatandaşı için menajeriyle görüşmelere başlandı

Üst üste yaptığı transferler ile adından söz ettiren Galatasaray, yeniden harekete geçti. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika'nın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun menajeriyle iletişime geçti.

GALATASARAY RAPHAEL ONYEDIKA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Onyedika'nın transfer şartlarını ve oyuncunun taleplerini öğrenmek üzere ilk teması kurdu.

Teknik heyetin beğenisini kazanan genç orta saha oyuncusu için ilerleyen günlerde somut adımlar atılması bekleniyor.

