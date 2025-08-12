Fenerbahçe kalecisini dünya devinde buldu!

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in şartlarını sorduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE ANDRIY LUNIN'İ KİRALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, Real Madrid ile 2030 yılına kadar kontratı olan 26 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor. Lunin'in 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Ukraynalı eldiven geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 12 maçta giydi. Bu maçlarda 19 gol yiyen Lunin, 4 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

