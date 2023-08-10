Fenerbahçe 'Kartal' taktiğiyle kazandı. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Moldova temsilcisi Zimbru’yu saf dışı bırakan Fenerbahçe, 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor’u ağırladı.

Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11’de yeni transfer Becao stoperdeki yerini almıştı. Yedek kulübesinde ise Djiku, Mert Müldür, Szymanski ve Ryan Kent oturuyordu.

Sahaya çıkacak kadroda İrfan Can Kahveci ile Joshua King ileri 4’lünün 2’sini oluşturuyordu. Maestro Tadic ve golcü Edin Dzeko, hücum hattının geri kalanını oluşturuyordu.

GAZİANTEP MAÇINI DÜŞÜNDÜ

Teknik direktör İsmail Kartal, pazar günü ligde oynanacak Gaziantep maçını düşünerek Szymanski ve Kent’i dinlendirdi. Zimbru maçlarında kilidi çok kolay açan Dusan Tadic, yine göreve hazırdı. Ancak kendi adıma gözüm; hücum hattından çok Fenerbahçe’nin senelerdir büyük zorluklar çektiği stoper mevkiinde yeni sahne alan Becao’daydı.

MARIBOR KOLAY ELEMEYİ ZOR GEÇTİ

İsmail Kartal ve öğrencilerinin karşısındaki Maribor, geçen sezon Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı almıştı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange karşısında ölüp ölüp dirilmişti. Maribor, rakibini 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atlamıştı.

DZEKO İLE GOLÜ KOKLADILAR

Karşılaşmaya topa hakim olarak ve rakibi üzerinde ön alan baskısı kurarak başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakika içerisinde Edin Dzeko ile golü kokladı.

Ancak sarı lacivertliler, Maribor bariyerini aşamadı. Taraftarın da desteğiyle erkenden fark yaratmaya çabalayan Kanarya, tüm yıldızlarıyla Sloven ekibinin kalesini ablukaya almaya çabaladı.

KING DÜZ KOŞU YAPSA DAHA FAYDALI

İsmail Kartal’ın takımı sahaya 4-2-3-1 sistemiyle sürmesi, Dusan Tadic’in efektifliğini görece perdelemiş gözüktü. Orta sahaya yapılan takviyeler sonrasında, perde arkasında moralinin düştüğü bilinen İrfan Can Kahveci bu akşam iyi başlasa da temposu devre ortasında düştü.

Hazır olmayan Zajc, Crespo ve King sırıtırken; Tadic âdeta, “Benim yerim 10 numara değil” mesajı verdi. King ise takımdan ayrı düz koşu yapsa daha faydalı olabilirdi(!)

ZAJC GOLE ÇOK YAKLAŞSA DA…

Fenerbahçe 39. dakikada Miha Zajc’ın kaleyi tam karşısına aldığı esnada ayağına gelen pasa yaptığı şık vuruşla gole yaklaştı. Ancak Zajc’ın şutu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

Dzeko gibi bir yıldızın oyun zekası, ekstra koşuları, rakip yarı alandaki hamleleri ve ekonomik kullandığı enerjisi; örnek olacak nitelikteydi. Kadıköy’de ilk yarıda gol sesi çıkmadı: 0-0.

GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER GELDİ

İkinci devre başlarken İsmail Kartal yapması gereken hamleyi yaptı ve vasat King’i alıp Szymanski’yi sahaya sürdü.

Ayrıca Tadic de sol kenara geçerek yeniden yerini bulmuş oldu. İkinci yarının başında kaçırdığı golden sonra İrfan Can Kahveci top her ayağına geldiğinde ıslıklanmaya ve tribünden tepki görmeye başladı.

SZYMANSKI HAYAT VERDİ…

İkinci yarıda oyuna dahil olan Szymanski’nin hücumu hareketlendiren etkili futbolu, Fenerbahçe’ye hayat verdi. Sarı lacivertliler 58. dakikada kornerden gelen topa çok iyi yükselen Becao’nun kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-0.

Bu golden 4 dakika sonra tribünlerin hedefi hâline gelen İrfan Can Kahveci, Szymanski’nin asistinde farkı ikiye çıkardı: 2-0.

ILICIC FARKINI GÖSTERDİ

Oyuna müdahale eden Maribor, meyveyi hemen aldı. Fenerbahçe 2-0’ın rehavetine kapılıp takım boyunu haddinden fazla uzatınca orta sahayı çabuk geçen konuk ekip, İlicic’in pasında Strajnar’ın 72’deki golüyle Altay’ı avladı: 2-1.

90+2’ye dek oyunu soğutan Maribor, o dakikada Kent’e penaltı yaptı. Topun başına geçen Dusan Tadic beyaz noktadan maça son noktayı koydu: 3-1.