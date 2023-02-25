Jesus kararını verdi. Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i belli oldu

Fenerbahçe ile Konyaspor, erteleme maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.

5 Şubat'ta oynanması gereken maç, yoğun kar yağışı nedeniyle Konyaspor'un İstanbul'a gelememesi nedeniyle bir gün sonraya ertelenmişti. Ancak 6 Şubat'ta sabaha karşı meydana gelen deprem nedeniyle liglere ara verilince oynanamamıştı.

İki takım bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayaçak maçın hakemi Halil Umut Meler.

Fenerbahçe'de cezalı olduğu için takımın başında sahada yer alamayacak olan teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'i belirledi. Cezalı Batshuayi'nin yerine King forma giyecek.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu şekilde çıkması bekleniyor:

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, İrfan, Rossi, King, Valencia.

Konyaspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Bouchalakis, Muric, Michalak, Diouf.



