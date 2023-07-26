Fenerbahçe nasıl gol yağdırdı. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu ilk maçında Moldova temsilcisi Zimbru’yu ağırladı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayarak tur biletini cebine koydu.

Fenerbahçe zayıf rakibini daha ilk dakikadan baskı altına aldı. İleri dörtlüsünün bu sezon çok can yakacağını düşündüğüm sarı lacivertliler, Dusan Tadic’in ustaca asistinde Ferdi’nin ceza sahası solundan attığı muhteşem şutla 1-0 öne geçti.

RYAN KENT KLASINI KONUŞTURDU

Bu golün hemen ardından akınlarının sıklaştıran Fenerbahçe, Zimbru’yu Ryan Kent’in 13. dakikadaki golüyle erkenden nakavt etti.

Rakibine sahayı dar eden İsmail Kartal’ın öğrencileri, ilk 30 dakika itibariyle yüzde 77 topla oynama oranına ulaşarak Zimbru’ya meşin yuvarlağı göstermedi.

İLERİ DÖRTLÜ BÜYÜK İŞLER YAPABİLİR

Fenerbahçe’nin ileride kurguladığı Tadic, Dzeko, Ryan Kent ve Szymanski dörtlüsü; güçlü bir orta saha ile stoper omurgası kurgulandığı takdirde bu sezonu domin edebileceklerinin mesajını açık ve net bir şekilde verdi.

TADIC-KARTAL DİYALOĞU DİKKAT ÇEKİCİYDİ

Moldova temsilcisi Zimbru’ya -doğal olarak- nefes aldırmayan Fenerbahçe, ilk 45 dakika bitimine dek farka gidebileceği maçta 2-0’da kaldı.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın takım üzerindeki hakimiyeti ve ekibin liderlerinden Dusan Tadic ile olan sağlam diyaloğu ilk devre boyunca dikkat çeken detaylardan biriydi.

DZEKO VE SZYMANSKİ ŞOV

Sarı lacivertli ekip ikinci yarıda da muhteşem bir futbol oynayarak Zimbru’yu darmadağın etti. Dakikalar 61’i gösterirken önce Dzeko, sonrasında 63’te Szymanski ağları sarstı ve Zimbru tamamen nakavt oldu.

Moldova ekibi Kadıköy’de elinden gelen hiçbir şey olmayınca tamamen teslim oldu.

SON NOKTA JOSHUA KING’TEN

Kadıköy’de binlerce Fenerbahçe taraftarının önünde son noktayı 88’de Joshua King’in golüyle koydu ve Moldova’daki deplasman öncesi turu İstanbul’da geçti.

Teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencileri yeni sezona muhteşem bir şekilde, “Merhaba” dedi: 5-0.