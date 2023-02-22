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Fenerbahçe zorlu Partizan deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında yarın deplasmanda Sırp temsilcisi Partizan ile mücadele edecek.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:11
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Fenerbahçe Partizan deplasmanına çıkıyor

Fenerbahçe zorlu Partizan deplasmanında
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THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko yarın TSİ 23.00'te Stark Arena'da Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor. Partizan ise 24 müsabakada 13 galibiyet, 11 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor.

PARTİZAN İLE 12. RANDEVU

Partizan ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Partizan 73-72'lik skorla galip ayrıldı.
Euroleague'de Fenebrahçe 83.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Partizan ise 84.3 sayı, 30.5 ribaund ve 14.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. (İHA)

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