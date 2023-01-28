28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Liderliğini sürdürdü: Fenerbahçe Beko Büyükçekmece'yi mağlup etti

Liderliğini sürdürdü: Fenerbahçe Beko Büyükçekmece'yi mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 22:58
Takip Et

Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu

Liderliğini sürdürdü: Fenerbahçe Beko Büyükçekmece'yi mağlup etti
+
Aa
-

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 82-69 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler ligdeki 15. galibiyetini alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 11. kez mağlup oldu.

İLK PERİYOTTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Birinci periyotta ilk 5 dakikalık bölüm, Weber, Sajus ve Rivers'ten bulduğu pota altı sayılarıyla konuk ekibin 8-14 üstünlüğüyle geçildi.

Başantrenör Dimitris Itoudis'in itirazdan teknik faul aldığı sonraki bölümdeyse sarı-lacivertli ekip, oyuna ağırlığını koyan Edwards ve Guduric'in 3 sayılık atışlarından bulduğu sayılarla periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta ev sahibi ekip daha etkili bir oyun ortaya koydu.

BÜYÜKÇEKMECE YAKALDI

Guduric ve Samet Geyik'ten gelen üçlüklerle bitime 6 dakika 45 saniye kala farkı 10 sayıya kadar çıkaran (34-24) Fenerbahçe Beko, rakip takımda 10 sayı bulan Crawford'un iyi oyununa rağmen üstünlüğünü çeyrek sonuna kadar sürdürdü ve devreye 48-43 önde girdi.

Konuk Onvo Büyükçekmece Basketbol, üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Crawford ve Weber'den bulduğu sayılarla farkı eriterek beraberliği yakaladı: 52-52.

FENERBAHÇE GALİP AYRILDI

Ancak Melih Mahmutoğlu ve Edwards'dan gelen üçlüklerle oyuna tekrar ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreği de 63-55'lik skorla üstün bitirdi.

Son periyotta Fenerbahçe Beko oyun üstünlüğünü elden bırakmadı.

Bitime 7 dakika kala 13'le maçtaki en yüksek farkı yakalayan (70-57) sarı-lacivertliler, Edwards'ın asistleri, Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleri ve Metecan Birsen'in de pota altı sayılarıyla bu farkı koruyarak karşılaşmadan 82-69'luk skorla galip ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
3
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
4
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
6
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir'de
﻿TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir'de
﻿TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir'de
﻿İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem. Türkiye'den de hissedildi
﻿İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem. Türkiye'den de hissedildi
﻿İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem. Türkiye'den de hissedildi
﻿ABD'nin California eyaletinde bir haftada ikinci silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
﻿ABD'nin California eyaletinde bir haftada ikinci silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
﻿ABD'nin California eyaletinde bir haftada ikinci silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.