Erden Timur Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Hiçbir güç bize engel olamaz

Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Hiçbir güç bize engel olamaz
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Trabzonspor'a karşı alınan 5-1'lik galibiyet sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, Trabzonspor galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu.

Çok güzel günlerin olacağını söyleyen Timur, ''Birbirimize sarılacağız. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Esas zor zamanda kenetlenilir. Çok güzel günlerimiz olacak. İnşallah hep birlikte, her koşulda birbirimize sarılacağız." ifadelerini kullandı.

''HİÇBİR GÜÇ BİZE ENGEL OLAMAZ''
Hiçbir gücün engel olamayacağının altını çizen Erden Timur, "Bizim seçimden önce 'Tanımadan sarıldığımsın' diye bir mottomuz vardı. Taraftarımıza bunu hatırlatıyorum. Biz birbirimize sarıldıkça başka hiçbir güç engel olamaz. Ne kadar herkes birleşse de, ne olursa olsun hiçbir güç bize engel olamaz. İnşallah böyle devam edecek." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İlgili Haberler
Dünyanın gözü önünde tenis maçında diplomatik kriz çıktı
Fenerbahçe sahasında farklı kazandı
Herkes bu golü konuşuyor. Kimi şike diyor. Kimi normal pozisyon
Hatayspor’un paylaşımı ‘yok artık’ dedirtti. İzleyin ve siz karar verin
Okan Buruk şampiyonluk ateşini yaktı. Galatasaray taraftarına flaş çağrı yaptı
Abdullah Avcı 5-1'lik mağlubiyet sonrası konuştu: Şık olmadı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sahte yıldız göndermesi
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı
'Trabzonspor ile son maçımdı' dedi veda etti
Son Haberler
İzmir'de bir sınıf öğretmeni, öğrencilerine karekodlu Atatürk mesajıyla karneleri dağıttı Video
İzmir'de bir sınıf öğretmeni, öğrencilerine karekodlu Atatürk mesajıyla karneleri dağıttı
Dünyanın gözü önünde tenis maçında diplomatik kriz çıktı Spor
Dünyanın gözü önünde tenis maçında diplomatik kriz çıktı
Çöpte bulduğu elbiseyi giyen küçük kız ve onu alkışlayan anne... Video
Çöpte bulduğu elbiseyi giyen küçük kız ve onu alkışlayan anne...
Meteoroloji 28 kenti birden uyardı. Yoğun kar yağışı geliyor Gündem
Meteoroloji 28 kenti birden uyardı. Yoğun kar yağışı geliyor
Sivas’ta mobilya fabrikasında patlama: 1'i ağır, 2 işçi yaralı Gündem
Sivas’ta mobilya fabrikasında patlama: 1'i ağır, 2 işçi yaralı
Manisa'da takla atıp karşı şeride geçen kamyonet iki otomobile çarptı: 5 yaralı Gündem
Manisa'da takla atıp karşı şeride geçen kamyonet iki otomobile çarptı: 5 yaralı