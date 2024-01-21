Erden Timur Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Hiçbir güç bize engel olamaz

Erden Timur, Trabzonspor galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu.

Çok güzel günlerin olacağını söyleyen Timur, ''Birbirimize sarılacağız. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Esas zor zamanda kenetlenilir. Çok güzel günlerimiz olacak. İnşallah hep birlikte, her koşulda birbirimize sarılacağız." ifadelerini kullandı.

''HİÇBİR GÜÇ BİZE ENGEL OLAMAZ''

Hiçbir gücün engel olamayacağının altını çizen Erden Timur, "Bizim seçimden önce 'Tanımadan sarıldığımsın' diye bir mottomuz vardı. Taraftarımıza bunu hatırlatıyorum. Biz birbirimize sarıldıkça başka hiçbir güç engel olamaz. Ne kadar herkes birleşse de, ne olursa olsun hiçbir güç bize engel olamaz. İnşallah böyle devam edecek." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.