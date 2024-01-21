Fenerbahçe puan kaybetti İrfan Can'dan flaş paylaşım geldi. Binlerce beğeni aldı

Fenerbahçe; Süper Lig'in 21. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Karşılaşmada Sarı-Lacivertli ekibin tek golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, kariyer rekorunu kırdı.

Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydeden yıldız futbolcu ayrıca çıktığı 31 maçta 12 gol, 9 asiste ulaşıp, Dzeko ve Szymanski'den sonra takımın en skoreri oldu.

İrfan Can Kahveci maç sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

İrfan'ın, "Bize inanmaya devam edin, bu yolun sonunda şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz' ifadeleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.