Hakem elini sıkmayan futbolcuyu oyundan attı!

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u ağırladı.

Ev sahibi, mücadeleyi 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü.

ELİNİ SIKMADI DİYE OYUNDAN ATTI

Sakaryasporlu futbolcu Murat Cem Akpınar, maçın son düdüğünü çalan hakem İlker Yasin Avcı'ya elini uzattı.

Daha sonrasında Murat Cem, hakemin elini sıkmadı.

Hakem İlker Yasin Avcı ise elini sıkmadığı için Murat Cem Akpınar'a kırmızı kartını gösterdi.

Yaşanan olay sonrası sosyal medya ikiye bölündü.

Bir taraf futbolcunun haklı olduğunu savunurken, bir kısım ise hakeme hak verdi.