Panathinaikos gol attı Fatih Terim yanındakileri yumrukladı

Panathinaikos; Fatih Terim yönetiminde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yunanistan Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Asteras Tripolis'i konuk eden Yeşil-Beyazlılar 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

50. dakikada Aitor'un golüyl öne geçen Panathinaikos'ta; teknik direktör Fatih Terim sevinçten şaka yollu yanındakileri yumrukladı.

Ev sahibinin diğer sayısını 74. dakikada Tin Jedvan attı. Yunan ekibinin Fenerbahçe'den transfer ettiği Samet Akaydin 86. dakikada oyuna girdi.

Bu galibiyetle puanını 44'e yükselten Panathinaikos averajla lider durumda buluna PAOK'u yakaladı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'u 28 Ocak Pazar günü deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.