7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Jorge Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi kararını verdi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 20:37
Takip Et

Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü

Jorge Jesus'tan flaş karar
+
Aa
-

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü İspanya'da Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın, çabukluk çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Sevilla maçında hücum ağırlıklı bir kadro sahaya süreceği öğrenildi.

Jesus'un Sevilla'nın son maçlarını izlediği, defansındaki zaafları gördüğü ve bu nedenle önde baskı yaparak maça başlamayı kararlaştırdığı belirtildi.

Fenerbahçe, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın İspanya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum
﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum
﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum
﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı
﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı
﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı
﻿Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
﻿Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
﻿Slaven Bilic Watford'dan ayrıldı
﻿Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü  
﻿Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü  
﻿Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.