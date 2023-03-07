Jorge Jesus'tan flaş karar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü İspanya'da Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın, çabukluk çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Sevilla maçında hücum ağırlıklı bir kadro sahaya süreceği öğrenildi.

Jesus'un Sevilla'nın son maçlarını izlediği, defansındaki zaafları gördüğü ve bu nedenle önde baskı yaparak maça başlamayı kararlaştırdığı belirtildi.

Fenerbahçe, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın İspanya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.