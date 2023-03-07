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Sevilla'nın durumu Fener'e yarıyor. İspanyolları kadro krizi vurdu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Sevilla'da sular durulmuyor. Sakatlıklardan ötürü kadro oluşturmakta zorlanan, teknik direktörünün koltuğu tehlikede olan ve yönetimsel anlamda çektiği sıkıntıların yanına küme düşmeme mücadelesi de eklenen Sevilla'nın Fenerbahçe karşısında neler yapacağı merak konusu oldu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 18:33
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Fenerbahçe Sevilla maçında avantajlı konumda

Sevilla'nın durumu Fener'e yarıyor. İspanyolları kadro krizi vurdu
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Sezona Şampiyonlar Ligi elemesinden başlayan ancak henüz 2. turda Dinamo Kiev'i geçemeyerek Kupa 1'e veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Çek rakibi Slovacko ve Avusturya temsilcisi Austria Wien'i ikişer maç sonunda saf dışı bırakan Kanarya, gruplara kalmayı başarmıştı.

GRUBU LİDER TAMAMLADILAR
B Grubu'nu da Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev'in önünde 14 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe son 16 Turu'na kalmıştı. İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşen temsilcimizi perşembe akşamı önemli bir karşılaşma bekliyor. Bu mücadele öncesinde Endülüs Bölgesi temsilcisinin içinde bulunduğu durumlar ise yüzümüzü güldürüyor.

KÜME DÜŞME HATTININ BİR BASAMAK ÜSTÜNDELER
Sevilla, sakatlıklardan ötürü kadro oluşturmakta zorlanıyor, teknik direktörünün koltuğu tehlikede, yönetimsel anlamda çektiği sıkıntıların yanına küme düşmeme mücadelesi de eklenmiş durumda... Şu anda İspanya Ligi'nde geride kalan 24 haftada sadece 25 puan toplayabilen Sevilla, 17. sırada ve küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyor.

SAVUNMA HATTINDA ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR
Perşembe günü oynanacak zorlu mücadele öncesinde Sevilla'da kadro sıkıntısı da yaşanıyor. Özellikle savunmada ciddi sorunu olan İspanyol temsilcisinde 4 stoperden 3'ü sakat durumda... Sezon başında Galatasaray'dan transfer olan Marcao, ardından mevkidaşları Karim Rekik ile Loic Bade'nin sakatlıkları bulunuyor.

BADE'Yİ YETİŞTİRMEYE ÇABALIYORLAR
Sevilla sağlık ekibi Bade'yi zorlu mücadeleye yetiştirmeye çalışıyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu Papu Gomez'in de sakatlığı bulunuyor. Devre arasında Marsilya'dan kiralanan genç orta saha oyuncusu Pape Gueye de oynama izni olmadığı için zorlu karşılaşmada görev yapamayacak.

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