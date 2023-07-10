Fenerbahçe'nin gündeminde olan Zaha kararını veriyor

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın geleceği belli oluyor.

İngiliz basınından Evening Standard'ın haberine göre, Zaha bu hafta kararını verecek.

Haberin devamında, Crystal Palace'ın haftalık 200 bin sterlin değerinde bir teklifte bulunduğu ve bu teklifin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

BİRÇOK KULÜP TALİP

Ayrıca Fenerbahçe dışında birçok kulübün Zaha'yı transfer etmek istediği yazıldı.

Fenerbahçe, Zaha için yıllık 4.5 milyon Euro ve imza parası önermişti.

Premier Lig'de geçen sezon 27 maçta görev alan Zaha, 7 gol atarken 2 asist yaptı.