Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin son bulacağı maçı açıkladı

Beyaz TV yorumcuları Ahmet Çakar ve Sinan Engin Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin Trabzonspor maçı ile biteceğini iddia etti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin son bulacağı maçı açıkladı

Beyaz TV yorumcuları Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların kaç kaç biteceklerini öngördü. Ahmet Çakar ve Sinan Engin'in Fenerbahçe'nin resmi maçlardaki 19. maçlık galibiyet serisinin bu hafta sona ereceği yönündeki iddiaları gündem oldu.

Yorumcuların maçlar hakkındaki görüşleri şöyle:

GALATASARAY - KASIMPAŞA
Ahmet Çakar: Galatasaray kazanır 3-1 veya 4-1.

Sinan Engin: Galatasaray kazanır.

Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray kazanır.

Abdülkerim Durmaz: Galatasaray rahat alır.

Ertem Şener: Berabere biter.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR
Ahmet Çakar: 1-1 veya 2-2 berabere.

Sinan Engin: Berabere biter.

Rasim Ozan Kütahyalı: 2-1 Trabzonspor alır.

Abdülkerim Durmaz: Fenerbahçe zorlanarak da olsa kazanır.

Ertem Şener: Fenerbahçe kazanır.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ
Ahmet Çakar: Antalyaspor kazanır.

Sinan Engin: Beraberlik.

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