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Fenerbahçe'de Dybala sesleri

Şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Galatasaray'ın devre arası transferinde kadrosunu Zaniolo ile güçlendirmesinden sonra Fenerbahçe taraftarları Dybala'nın alınması için yönetime baskı yapıyor.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 10:07
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Fenerbahçe taraftarı Dybala için seferber oldu

Fenerbahçe'de Dybala sesleri
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Galatasaray'ın Zaniolo transferi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar başkan Ali Koç'a ve yönetimine bir yıldız transferi için baskı kurmuş durumdalar.

Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medya hesapları üzerinden Roma'da oynayan Dybala'nın transfer edilmesi için seferber olmuş durumda. 12 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Dybala için taraftarlar tüm sosyal medya hesaplarından '' Fenerbahçe'ye gel'' mesajları atıyorlar.

2015 yılında Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer olan Arjantinli yıldız bu sezon başı ise Roma'ya bedelsiz transfer olmuştu. Roma takımıyla ilk sezonunda şu ana kadar 11 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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