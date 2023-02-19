Fenerbahçe'de Dybala sesleri

Galatasaray'ın Zaniolo transferi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar başkan Ali Koç'a ve yönetimine bir yıldız transferi için baskı kurmuş durumdalar.

Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medya hesapları üzerinden Roma'da oynayan Dybala'nın transfer edilmesi için seferber olmuş durumda. 12 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Dybala için taraftarlar tüm sosyal medya hesaplarından '' Fenerbahçe'ye gel'' mesajları atıyorlar.

2015 yılında Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer olan Arjantinli yıldız bu sezon başı ise Roma'ya bedelsiz transfer olmuştu. Roma takımıyla ilk sezonunda şu ana kadar 11 gol 7 asistlik performans sergiledi.