Jorge Jesus kan bağışı kampanyasına destek verdi

Ülker Stadı'nda yapılan etkinlikte FB TV'ye açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, "Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli. Herkes imkanı doğrultusunda yardım etmeli diye düşünüyorum. Acı çeken insanlar için bu tür dayanışma kampanyaları çok önemli. Çok fazla insan acı çekiyor. Bu tarz jestler, en azından bazı insanlara dokunabilmemize, bazı insanlara yardım edebilmemize sebep oluyor. O yüzden bu tarz yardımların önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Önceki gün Ülker Stadı'nı gezen dün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden ve futbol takımıyla bir araya gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç'la ilgili de Jesus, "Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için. Çok sevdiği kulübü Fenerbahçe’nin tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu. Onu birazcık bile mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çünkü acı çeken insanların kalbine dokunmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.