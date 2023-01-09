Trabzon bu tweete kitlendi

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Kadıköy’de adeta matem havası eserken, Fenerbahçeli taraftarlar; olumlu ya da olumsuz düşüncelerini kendi sosyal paylaşım sitelerinden bombardıman yağmurunu tuttular.

Bunlardan biri de ‘FutsHaber’ adlı Twitter sayfasıydı.

Dün gece karşılaşma bitiminde saat: 22.20’de yapılan paylaşım hızla binlerce beğeni ve görüntülenme alırken, özellikle Trabzonsporlu taraftarlar paylaşım altına yorumlarını ve düşüncelerini yazmakta gecikmediler.



Oldukça fazla yorum, retweet ve Alıntı twet yapılan paylaşımda; ‘’Kadıköy’de röportaj yapan Fenerbahçeli taraftar:’’ Adamların kupasını (Trabzonspor’a) verin de kurtulalım şu lanetten kardeşim. Tam belimizi doğrultuyoruz yine olmuyor. Yeter bu nedir kardeşim!’’ ifadelerinin yer almasına oldukça ilginç cevaplar ve yorumlar geldi.

Özellikle bordo mavili bir çok taraftar, bu twit paylaşımını onaylarken şunu da iddia ettiler: ‘2010-2011 Şampiyonluk kupamızı resmi bir yazıyla bize teslim etsinler. Bakın göreceksiniz; hemen ardından ilk sezon Fenerbahçe şampiyon olacak.’’