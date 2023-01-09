Abdullah Avcı köşeye sıkıştı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde Abdullah Avcı, maç öncesi oynanacak ilk 11'i kurmakta zorlanıyor.

Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı tüm planlarını üç puan üzerine yaptı. Giresunspor karşısında 4-4-2 düzeniyle başlayan Avcı, Maxi Gomez'in kart cezası nedeniyle sistemi değiştirme kararı aldı.

Tek forvetli sisteme dönüş yapan Başarılı çalıştırıcı, Maxi Gomez'in yokluğunda ileri uçta Umut Bozok ile Djaniny'den birini tercih edecek. Öte yandan Bordo-Mavililer, bu sezon 8 dış saha mücadelesinde sadece 3 galibiyet alabildi. Diğer sınavlarda 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde edildi.

KADRO TERCİHİ MERAK KONUSU

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kadro tercihi merak konusu oldu. Bordo-Mavililer’in deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile ara transferde ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan yer almadı. Cezası biten Bartra ise kadroda yer alıyor.

Abdullah Avcı, Giresun maçındaki 11’i değiştirmeye hazırlanıyor. Maxi Gomez cezalı olduğu için ileri uçta Umut Bozok’un başlaması bekleniyor. Bardhi’nin yerine ise Djaniny veya Naci Ünüvar forma giyecek. Her iki oyuncu da son maçta oyuna girdikten sonra etkili performans sergilemişti. Djaniny’nin forma savaşında bir adım önde olduğu öğrenildi.