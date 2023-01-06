Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7 haftalık müsabaka programı şöyle:
19. hafta
13 Ocak Cuma:
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20. hafta
20 Ocak Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)
21 Ocak Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Medical Park)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21. hafta
27 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
29 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
22. hafta
31 Ocak Salı:
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Şubat Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)
2 Şubat Perşembe:
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
23. hafta
4 Şubat Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
5 Şubat Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)
6 Şubat Pazartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)
24. hafta
10 Şubat Cuma:
17.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
11 Şubat Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)
19.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medical Park)
12 Şubat Pazar:
13.30 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)
13 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
25. hafta
17 Şubat Cuma:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
18 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Hatay)
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Gaziantep FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
19 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
20 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
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