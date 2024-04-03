Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un yüzüne karşı isyan etti. Başkan ne diyeceğini bilemedi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un yüzüne karşı isyan etti. Başkan ne diyeceğini bilemedi
Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a karşı tepkisi, sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'ndan alınan kararlar, bazı taraftarları memnun etmedi.

Ligden çekilme konusunun gündeme getirilmemesine tepki gösteren bir taraftar; Başkan Ali Koç'a yüzüne karşı isyan etti.

BİZİ NİYE ÇAĞIRDIN BURAYA?

Sosyal medya paylaşım sitesi X'te yer alan bir videoda; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bir taraftarın, "Niye çağırdın bizi buraya başkan? Ligden çekmeyeceksen niye çağırdın bu kadar insanı buraya? Çek başkan vallahi çek ya, yeter ya!" ifadelerini kullandığı görüldü.

ALİ KOÇ SESSİZ KALDI

Bu sözler karşısında taraftara doğru yönelen Ali Koç'un, tepkiler karşısında sessizliğini koruyup, cevap vermeden o bölgeden uzaklaştı.

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