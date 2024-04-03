Fenerbahçe taraftarı rahatsız

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarı rahatsız
Süper Kupa maçına U 19 takımıyla çıkma kararı alan Fenerbahçe'de taraftar Galatasaray'a karşı alınacak olası farklı bir yenilgiden endişeli.

Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Erol Bilecik, genç takımların Süper Kupa maçına Şanlıurfa'da katılacağını duyurdu. Ayrıca, kulübün önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'nda yer almayacağını belirtti.

Bilecik şunları söyledi: "İlk alınan karar, maçın uygun bir zamana ertelenmemesi ve yabancı bir hakemin atanmaması durumunda Süper Kupa maçına çıkmama ve genç takım ile sahaya çıkma kararıydı. Kararımız kesinlikle maçlara çıkmama yönünde değildi. Genç takım ile Şanlıurfa'ya gideceğiz, ancak bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi dilekçemizi sunduk. Durumu daha açık bir şekilde belirlemek için TFF'ye, 'Eğer Süper Kupa maçını başka bir tarihe erteleyecek veya yabancı bir hakem atayacaksanız, lütfen bizi bilgilendirin' diye sorduk. Bu nedenle, yarın başka bir gelişme olmadığı sürece, genç takım ile Şanlıurfa'ya gitmeye karar verdik."

TARAFTARLAR RAHATSIZ

Fenerbahçeli bir taraftarlar U 19 kararını desteklemediklerini belirtti.

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