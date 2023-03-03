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Fenerbahçe Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde 8 isim ceza sınırında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:20
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Sarı-lacivertlilerde 8 isim ceza sınırında. Fenerbahçe Kayserispor deplasmanına çıkıyor

Fenerbahçe Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde 8 isim ceza sınırında
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RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor.

İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

KART CEZA SINIRINDA 8 İSİM VAR
Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.

Bu arada sarı-lacivertlilerin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanda Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktalamıştı.

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