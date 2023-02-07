﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor

Sarı - Lacivertli kulüpten yapılana açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Akıllarımız, kalplerimiz afet bölgesinde, yaraları hep birlikte saracağız. Stadımızda toplanmaya başlanan yardım malzemelerinin deprem bölgelerine ulaşması için ilk tırımız yola çıkmaya hazırlanıyor. Yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor.
AFAD İhtiyaç Listesi: Isıtıcı, Battaniye, Nevresim Takımı, Yastık, Gıda Kolisi, Kuru Gıda, Hijyen Seti, Kadın Hijyen Seti, Temiz Kıyafet, Temiz Bebek Kıyafeti, Uyku Tulumu, Bebek Maması, Powerbank, Atkı, Bere, Eldiven.
Malzemelerin Stadımızda Bırakılacağı Adres: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Şefikbey Sokak, Kuzey Tribünü Girişi, Kadıköy-İstanbul.
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