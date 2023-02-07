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Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor

Spor kulüpleri depremden etkilenen bölgelerimiz için seferber oldu. Fenerbahçe Kulübü yardım tırlarının yola çıkmak üzere olduğunu paylaştı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:22
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Fenerbahçe tırları yola çıkıyor

Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
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Sarı - Lacivertli kulüpten yapılana açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Akıllarımız, kalplerimiz afet bölgesinde, yaraları hep birlikte saracağız. Stadımızda toplanmaya başlanan yardım malzemelerinin deprem bölgelerine ulaşması için ilk tırımız yola çıkmaya hazırlanıyor. Yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor.

AFAD İhtiyaç Listesi: Isıtıcı, Battaniye, Nevresim Takımı, Yastık, Gıda Kolisi, Kuru Gıda, Hijyen Seti, Kadın Hijyen Seti, Temiz Kıyafet, Temiz Bebek Kıyafeti, Uyku Tulumu, Bebek Maması, Powerbank, Atkı, Bere, Eldiven.

Malzemelerin Stadımızda Bırakılacağı Adres: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Şefikbey Sokak, Kuzey Tribünü Girişi, Kadıköy-İstanbul.

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tomris
7.02.2023 11:25
helal  
 
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