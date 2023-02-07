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  • Ömer Çelik takım elbisesi kravatıyla konuştu. Cumhur İttifakı deprem bölgesinde dedi

Ömer Çelik takım elbisesi kravatıyla konuştu. Cumhur İttifakı deprem bölgesinde dedi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, depremden en az etkilenen illerden Adana’da tertemiz takım elbisesi ve kravatıyla incelemelerde bulunurken Cumhur İttifakı’nın ve teşkilatların sahada olduğunu dile getirdi. Çelik’in Cumhur İttifakı vurgusu tartışmalara neden oldu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:21
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Cumhur İttifakı deprem bölgesinde dedi. Ömer Çelik, takım elbisesi kravatıyla konuştu

Ömer Çelik takım elbisesi kravatıyla konuştu. Cumhur İttifakı deprem bölgesinde dedi
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Cumhur İttifakı’nın sahada olduğunu dile getirdi.

Ömer Çelik, Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda yıkılan binalarda incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, kentte enkaz kaldırma çalışmalarının son derece titiz ve güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tufanbeyli ilçesi dahil Adana'da 10'a yakın binanın çöktüğünü belirten Çelik, enkaz altında vatandaşların olduğunu anlattı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEŞKİLATLARI SAHADADIR"

Cumhur İttifakı olarak herkesin sahada olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Hem AK Parti Genel Merkezi hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, MYK ve MKYK üyeleri, milletvekillerimizi ilgili bölgelere gönderdik.

Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Cumhur İttifakı'nın teşkilatları sahadadır.

Bütün arkadaşlarımız vatandaşlarımızla beraber bu çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Hepimiz belli illere dağıldık. Her ilde bakanlarımız var.

Cumhur İttifakı'ndan genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyeleri, teşkilatlarımız var.

Bu şekilde iller paylaşılmış durumda. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

 

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düzgün
7.02.2023 11:43
Cumhur ittifak nedir saçma sapan laflar sizler devleti temsil ediyorsun elinden geleni fazlasıyla yapman lazım bu senin asli görevin neyi başardınızki çalmaktan milleti fakirleştirmekten soymaktan ba  
 
Göktürt
7.02.2023 11:42
İttifaklarınızda siyasetiniz de batsın, keçi can kasap et derdinde. Bu kadar rezil bir açıklama olamaz  
 
1000 ali
7.02.2023 11:41
Ömer Çelik gölge etme yeter  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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