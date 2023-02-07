AKP’li Çelik 'Cumhur İttifakı olarak sahadayız' dedi ama MHP’liler Meclis’te Grup Toplantısı yaptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık 2 deprem sonrası bir yandan enkaz altından arama ve kurtarma mücadelesi devam ederken diğer yandan ise depremden kurtulan vatandaşlar soğuktan korunmaya çalışıyor. Özellikle Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta vatandaşlar yardım gelmemesine isyan etti. Öte yandan bazı yıkılan binalara depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen müdahale edilemedi.

Deprem bölgesinde vatandaşlar kendilerine yardım edilmemesine isyan ederken AKP’den açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik Cumhur İttifakı olarak sahada olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem MHP Genel Merkezi milletvekillerimizi, MKYK üyelerimizi bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın teşkilatları sahadadır, bütün arkadaşlarımız istenildiği takdirde yardımcı olacak şekilde çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepimiz belli illere dağıldık, her ilde bakanlarımız var. Cumhur İttifakı'ndan genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, teşkilatlarımız var. Bu şekilde iller paylaşılmış durumda. "

MHP’LİLER GRUP TOPLANTISINDA ÇIKTI

AKP’li Çelik’in “Cumhur İttifakı olarak sahadayız” sözlerine rağmen MHP’liler grup toplantısında çıktı. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketine rağmen grup toplantısını ertelemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplantıda konuştu. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle.

"Gündemimizin yegane konusu depremdir. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir. Dün sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Kahramanmaraş'ın yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. Yine dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 12.24'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Artçı sarsıntılar kesintisiz şekilde devam etmiştir.

Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı."