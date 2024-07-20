Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Bir yıldız daha geliyor

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor...

Sarı-Lacivertli ekip şu ana kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı. En Nesyri'nin imzası da an meselesi.

Fenerbahçe için yeni transfer iddiası ise İtalya'dan geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için teklif yapıldı.

Geçen sezon İngiliz ekibi Manchester United'da kiralık oynayan, sözleşmesi bitince bonservisinin bulunduğu Fiorentina'ya geri dönen tecrübeli futbolcuyla önceki gün masaya oturuldu.

Önce Amrabat ile görüşme yapıldı. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan Sarı-lacivertliler oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma aşamasına geldi.

Sözleşmesi 2025 haziranda bitecek olan oyuncu için Fiorentina'ya da 12 milyon Euro teklif edildi. İtalyan ekibi ise 15 milyon Euro talep ediyor.

Transfer görüşmelerinin 1-2 gün içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.