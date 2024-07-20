Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Bir yıldız daha geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Bir yıldız daha geliyor

Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun talebiyle bonservisi Fiorentina'da bulunan, geçen sezon Manchester United'da kiralık oynayan Sofyan Amrabat'ın işini bitirmek üzere.

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor...

Sarı-Lacivertli ekip şu ana kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı. En Nesyri'nin imzası da an meselesi.

Fenerbahçe için yeni transfer iddiası ise İtalya'dan geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için teklif yapıldı.

Geçen sezon İngiliz ekibi Manchester United'da kiralık oynayan, sözleşmesi bitince bonservisinin bulunduğu Fiorentina'ya geri dönen tecrübeli futbolcuyla önceki gün masaya oturuldu.

Önce Amrabat ile görüşme yapıldı. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan Sarı-lacivertliler oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma aşamasına geldi.

Sözleşmesi 2025 haziranda bitecek olan oyuncu için Fiorentina'ya da 12 milyon Euro teklif edildi. İtalyan ekibi ise 15 milyon Euro talep ediyor.

Transfer görüşmelerinin 1-2 gün içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

gszq4wuwcaaa18p.jpeg

İlgili Haberler
Sacha Boey Galatasaraylılar'ı çıldırttı
119 milyon liralık ödeme hesaplara geçti. Hemen kontrol edin
KPSS Alan Bilgisi sınavı yapıldı. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi sınavı yapıldı. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Erzurum'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga. 7 gözaltı
Erzurum'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga. 7 gözaltı
Rasim Ozan Kütahyalı bombayı patlattı: Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu durdurulamıyor
Son Haberler
Tüpü biten dalgıç hayatını kaybetti Gündem
Tüpü biten dalgıç hayatını kaybetti
Milyonlarca emeklinin maaşında büyük tehlike. SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı Ekonomi
Milyonlarca emeklinin maaşında büyük tehlike. SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı
Ağrı Dağı’nda 3 dağcıdan haber alınamıyor Gündem
Ağrı Dağı’nda 3 dağcıdan haber alınamıyor
Sacha Boey Galatasaraylılar'ı çıldırttı Spor
Sacha Boey Galatasaraylılar'ı çıldırttı
Konut piyasası altüst oldu. Tam tersi beklenirken yüzde 50 düştü Ekonomi
Konut piyasası altüst oldu. Tam tersi beklenirken yüzde 50 düştü
Kevin Durant Fenerbahçeli yıldızı seçti Spor
Kevin Durant Fenerbahçeli yıldızı seçti