Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yakın: Ocak'ta geliyor!

Fenerbahçe; sezon başında alamadığı Rade Krunic'in transferini bu kez bitirmeye kararlı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yakın: Ocak'ta geliyor!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda.

Sezon başında da adı Sarı-Lacivertli kulüple anılan, ancak kulübü Milan'ın bırakmadığı Rade Krunic için tüm imkanlar seferber edildi.

İtalyan basınına göre; Boşnak yıldızın ilk 11'den rotasyona düşmesini fırsat bilen Sarı-Lacivertliler, ara transfer için Serie A ekibinin kapısını çaldı.

Kanarya'nın, 30 yaşındaki oyuncu için Milan'a 4 milyon Euro; Boşnak yıldıza ise seneliği 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı yazıldı.

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SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK
Haberde, ilk 11'deki yerini kaybeden Krunic'in gözden düştüğü; Kırmızı Siyahlılar'ın da sözleşmesi 2025'te bitecek 30 yaşındaki futbolcudan maksimum maddi geliri elde etmeyi hedeflediği vurgulandı.

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ
Geçen sezonki performansının gerisinde kalan Boşnak yıldız, formasını sakatlıktan dönen İsmael Bennacer'e kaptırdı. Cezayirli futbolcu, geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle yaklaşık 1 sene sahalardan uzak kalmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?
Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Milan Krunic'i Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.

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