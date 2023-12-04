Süper Lig yayın ihalesinde TFF'nin aklındaki rakam ortaya çıktı

Yıllardır Süper Lig maçlarını yayınlayan BeIN Sports'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yayıncı kuruluşun, "Sözleşmeyi iyileştirip uzatmayı düşünmüyoruz, ihaleye çıkın" restinin ardından TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği arasında bir ihale komisyonu kuruldu.

Yapılan detaylı çalışmanın ardından TFF, kulüplere içinde play-offun da bulunduğu yeni bir sistem sundu.

TFF'nin en büyük hedefinin ise 500 milyondan 85 milyon dolar seviyelerine kadar düşen yayın gelirini 250 milyon dolar seviyelerine yeniden çıkarmak.

Akşam'da yer alan habere göre, TFF'nin yayın ihalesinden gelecek geliri artırmak için ise ilk planı Süper Lig'e play-off sistemini getirmek. Bu yöntemle derbi ve büyük maçların daha fazla oynatılması sağlanarak daha çok izleyiciye ulaşılacak.

Kulüplere bu konuda tam 6 farklı play-off formatı önerilirken henüz net karara varılmış değil. Yapılacak son toplantılar sonrası yeni sezonda Süper Lig'de format değişikliği konusunda karara varılacak.