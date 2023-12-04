Fenerbahçe sevgisi engel tanımıyor. Görme engelli taraftarlar statta

Görme engelli Fenerbahçe taraftarları, Sivasspor maçı için Ülker Stadyumu'nda yerini aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe sevgisi engel tanımıyor. Görme engelli taraftarlar statta

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı mücadele öncesi görme engelli taraftarlar, takımını desteklemek için stadyuma geldi.

Sevginin engel tanımadığını gösteren taraftarlar, kameralara böyle yansıdı.

resim-2023-12-04-192525399.png

İlgili Haberler
Fenerbahçe taraftarı 6-1'lik Nordsjaelland hezimetinin sorumlusunu açıkladı
Fenerbahçe Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Fred müjdesi
Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR hakemi açıklandı
Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR hakemi açıklandı
Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yakın: Ocak'ta geliyor!
Fenerbahçe Sivasspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar
Fenerbahçe'den MHK tepkisi. Pendik Galatasaray maçının hakemi ile ilgili çarpıcı ifadeler
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Bundesliga'da işler karıştı. PSG hata yapmadı Spor
Bundesliga'da işler karıştı. PSG hata yapmadı
Bayburtlu antrenör Skibbe’yi taşıdı Spor
Bayburtlu antrenör Skibbe’yi taşıdı
Emniyetin Kırıkkale'de yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Gündem
Emniyetin Kırıkkale'de yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Son Dakika... İYİ Parti CHP'nin teklifini reddetti Gündem
Son Dakika... İYİ Parti CHP'nin teklifini reddetti
Ozan ne demek? Ozan isminin anlamı nedir? Gündem
Ozan ne demek? Ozan isminin anlamı nedir?
Ülker Stadyumu'nda son durum. Tribünler sessiz Spor
Ülker Stadyumu'nda son durum. Tribünler sessiz