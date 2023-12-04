Fenerbahçe sevgisi engel tanımıyor. Görme engelli taraftarlar statta

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı mücadele öncesi görme engelli taraftarlar, takımını desteklemek için stadyuma geldi.
Sevginin engel tanımadığını gösteren taraftarlar, kameralara böyle yansıdı.
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Görme engelli Fenerbahçe taraftarları, Sivasspor maçı için Ülker Stadyumu'nda yerini aldı.
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı mücadele öncesi görme engelli taraftarlar, takımını desteklemek için stadyuma geldi.
Sevginin engel tanımadığını gösteren taraftarlar, kameralara böyle yansıdı.