Fenerbahçe ve Galatasaray derbiye yedek kadro ile çıkacak

30 Aralık’ta oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak karar aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray derbiye yedek kadro ile çıkacak

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın 24 Aralık'ta oynanacak Süper Lig'deki derbiden sonra ortak bir açıklama yaparak daha önce izin alan yerli ve yabancı oyunculardan eksik olarak finale çıkacaklarını açıklayacakları öğrenildi.

Galatasaray'da Icardi ve Torriera'nın 24 Aralık'ta Noel gecesi oynanacak derbiden sonra ülkelerine dönmek için izin aldıkları biliniyor.

Fotospor'un haberine göre Fenerbahçe'de ise Tadic başta olmak üzere yabancı oyunculardan bazılarının yılbaşını aileleri ile geçirmek için ülkelerine gitmek için uzun süre rezervasyon yaptıkları ortaya çıktı.

Dün akşamki Hatayspor galibiyeti sonrası İsmail Kartal şu açıklamayı yaptı:

24'ünde son maçı oynadıktan sonra yabancıların tatili, yılbaşı var. O tarihte maçın olması yabancılar için çok böyle olumlu karşılanmayabilir. Federasyonun aldığı karar bu, bunu değiştirecek halimiz yok. Biz oynarız, sorun değil bizim için.

Bir gün önce de Okan Buruk şöyle konuştu:

Süper Kupa'nın yeri tartışılır, herkesin farklı görüşü olabilir. Kulüplerin ne düşündüğü önemli kulüplere gelir olabilir. İspanya'da da bu tartışmalar var. Bu anlamda bir şey söylemeyeceğim ama maçın tarihi yanlış.

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