Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi çağrı. TFF kime hizmet ediyor. Sizde akıl ve vicdan yok mu

Sedat Kaya- YENİÇAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını açıkladı.

Neden?

Hangi gerekçeyle.

Cumhuriyetin 100. yılında üstelik.

Bu karara imza atanlarda biraz akıl, biraz vicdan yok mu?

Ekonomik sıkıntılardan bunalmış Türk halkının tek eğlencesini Araplar eğlensin diye Riyad'ta oynamak niye.

Allah aşkına, insanlar karnını doyurmakta zorlanırken kaç futbolsever gidebilir Suudi Arabistan'a?

Kaç futbolsever o masrafı karşılayabilir?

Bir avuç zenginin dışında.

Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarını bu şölenden mahrum etmek niye?

Futbol Federasyonu'nun kanunla belirlenen görevlerinden biri "Futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak" değil mi?

Bu ülkede Galatasaray ve Fenerbahçe'yi canlı izleyemeyen milyonlar var.

Bu maç doğuda, güney doğuda bir kentimizde oynansa daha doğru olmaz mıydı?

Futbol Federasyonu kime hizmet ediyor?

Kendi halkını dışlayıp Arap futbolseverlere mi?

İnsanlar tepkili.

İnsanlar öfkeli.

Sosyal medyada haykırıyorlar.

"Galatasaray ve Fenerbahçe bu maça çıkmasın."