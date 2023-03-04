Abdülkadir Terlik Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, yeni transferini 'Bizim için yılın en güzel transferi: Abdülkadir' diyerek duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’mizin 6 Şubat saat 04.17 itibarıyla deprem felaketiyle sarsıldığı günden itibaren maddi ve manevi her türlü yardımla vatandaşlarımızın yanında olan ve yaraları sarmak için var gücüyle çalışan Kulübümüz, ‘kapsayıcı spor kulübü’ unvanına yakışır bir adım atarak yılın en güzel transferine imza attı.

Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt’ın girişimleriyle deprem felaketinde dört aile bireyini kaybeden voleybolcu Abdülkadir Terlik, artık Fenerbahçe Voleybol Şubemizin kanatları altında kariyerine devam edecek. Depremin yaralarını sarmak istediğimiz binlerce insanımızdan biri olan Abdülkadir Terlik, Kilis Gençlik Spor forması giyen genç bir voleybolcudur. Onu özel yapansa tüm metanetiyle dimdik duruşu ve ‘asla pes etmeyeceğim’ deyişidir.

Yaşanan elim olay sonrasında Yöneticimiz Simla Türker Bayazıt'ın ve Şubemizin girişimleriyle sarı lacivertli renklere kazandırılan sporcumuz Abdülkadir Terlik; yaşadıklarını, ailesinin kaybını, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün girişimlerini ve Fenerbahçeliliğine dair Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat’a açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketinin ardından İskenderun’da ikamet eden annesi Safiye, babası Bedir, ablası İslim Erkan ve 40 günlük yeğeni Ömer’i kaybeden ve Hürriyet aracılığıyla, “Pes etmeyeceğim” mesajını veren Abdülkadir Terlik ile Yönetim Kurulu üyemiz Simla Türker Bayazıt’ın isteği üzerine ilk iletişime geçen isim Fenerbahçe 2. Lig Voleybol Takımımızın Başantrenörü Ali Yılmaz oldu ve kendisine “Seni Fenerbahçe formasıyla görmek istiyoruz” dedi.

Çocukluk hayali çubuklu formayı giymek olan 20 yaşındaki Abdülkadir bu sözler sonrasında “Şu an konuşamayacağım” diyerek telefonu kapatırken, bir süre düşünüp Başantrenörümüz Ali Yılmaz’ı geri arayarak, “Annem, babam da benim gibi Fenerbahçe taraftarıydı. Teklifiniz beni çok mutlu etti, Fenerbahçe’ye koşarak bile gelirim” cevabını verdi.

Abdülkadir’i İstanbul’a getirmek için seferber olan Kulübümüz, bu görüşmeden hemen sonra Malatya’dan hareket eden uçakla sporcumuzu İstanbul’a getirdi. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nden adımını atan Abdülkadir, sağlık testlerinden geçirildikten sonra odasına yerleştirildi.

İlerleyen süreçte Başkanımız Ali Y. Koç’la da bir araya gelen Abdülkadir Terlik, Başkanımızın, “Bundan sonra sakın ola ki ‘Ailem yok’ diye düşünme; artık çok büyük bir ailen oldu. Bütün Fenerbahçe camiası senin ailendir” sözleri karşısındaki mutluluğunu şu şekilde ifade etti: “Burada hiç yabancılık çekmiyorum. Sanki uzun yıllardır Fenerbahçe’deymişim gibi hissediyorum”.

Kulübümüzün renklerine kattığı Abdülkadir Terlik, halen faal sporcusu olduğu Kilis Gençlik Spor Kulübü ile 2. Lig Play-Off maçlarında Fenerbahçemize karşı forma giyecek. Abdülkadir bu ilginç rastlantıyla ilgili, “Play-off’a kalmak için çok büyük emekler vermiştik. Orada da takımımla beraber olmak istiyorum. İlk maçta Fenerbahçe’ye karşı oynayacağım. Kilis’in kazanması için elimden geleni yapacağımı hocalarıma anlattım. Onlar da ‘Bir Fenerbahçeli’ye bu yakışır’ dediler” ifadelerini kullandı."