Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası
Üst üste alınan yenilgiler sonrası sabrı taşan Fenerbahçe yönetiminin Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe Beko, koç Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı.

SDNA kaynaklı bilgilerde; deneyimli başantrenörün sarı lacivertli ekipteki sürecinin sona erdiği ve birkaç saat içerisinde ayrılığın duyurulacağı iddia edildi.

ANADOLU EFES YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI
Haberin detaylarında ise Anadolu Efes karşısında alınan yenilginin Fenerbahçe yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu ve tecrübeli koç ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

UZUN ZAMANDIR ELEŞTİRİLER VARDI
Bu sezon beklentilerin altında sonuçlar alınmaya devam etmesi nedeniyle Dimitris Itoudis eleştirilerin hedefinde yer alıyordu.

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