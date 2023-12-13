Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe Beko, koç Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı.

SDNA kaynaklı bilgilerde; deneyimli başantrenörün sarı lacivertli ekipteki sürecinin sona erdiği ve birkaç saat içerisinde ayrılığın duyurulacağı iddia edildi.

ANADOLU EFES YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI

Haberin detaylarında ise Anadolu Efes karşısında alınan yenilginin Fenerbahçe yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu ve tecrübeli koç ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

UZUN ZAMANDIR ELEŞTİRİLER VARDI

Bu sezon beklentilerin altında sonuçlar alınmaya devam etmesi nedeniyle Dimitris Itoudis eleştirilerin hedefinde yer alıyordu.