Kopenhag Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Fotospor’da yer alan habere göre, Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ayhan Akman'ın Galatasaray altyapısında forma giyen büyük oğlu Hamza Akman için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

HAMZA AKMAN'A TALİP OLDULAR

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi grubunda bulunan ve Bayern Münih ile bir üst tura çıkan Kopenhag’ın Hamza Akman’a talip olduğu iddia edildi.

U-19 TAKIMININ KAPTANLIĞINI YAPIYOR

Hamza Akman'ın kaptanlığını yaptığı Galatasaray U-19 takımı, FC Kopenhag’a İstanbul’da 5-0 deplasmanda 6-1 mağlup oldu.

Hamza, İstanbul'daki maçta 90 dakika görev alırken rövanş maçında forma giymedi.