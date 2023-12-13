Kopenhag Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

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Kopenhag Galatasaray'ın yıldızına talip oldu
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray'ı mağlup ederek bir üst tura geçen Kopenhag Hamza Akman'a talip oldu.

Fotospor’da yer alan habere göre, Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ayhan Akman'ın Galatasaray altyapısında forma giyen büyük oğlu Hamza Akman için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

HAMZA AKMAN'A TALİP OLDULAR
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi grubunda bulunan ve Bayern Münih ile bir üst tura çıkan Kopenhag’ın Hamza Akman’a talip olduğu iddia edildi.

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U-19 TAKIMININ KAPTANLIĞINI YAPIYOR
Hamza Akman'ın kaptanlığını yaptığı Galatasaray U-19 takımı, FC Kopenhag’a İstanbul’da 5-0 deplasmanda 6-1 mağlup oldu.

Hamza, İstanbul'daki maçta 90 dakika görev alırken rövanş maçında forma giymedi.

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