İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlığı devam eden Becao'nun son durumu ile ilgili konuştu.

UEFA Konferans Ligi 6. ve son maçında yarın Spartak Trnava'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de; teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculardan İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenledi.

GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ
İsmail Kartal; karşılaşma ile ilgili olarak, "Taraftarımızın desteğiyle buradan lider ya da en kötü ikinci olarak gruptan çıkmak istiyoruz. Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Lider çıkabilmemiz için averaj konusu önemli. Onun için de bunun matematiğini yapıyoruz. Hedeflerimizde herhangi bir değişiklik yok. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi durumdayız. İyi futbol oynuyoruz. Ligin lideriyiz. Güzel bir oyun ve galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

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SERDAR AZİZ İYİLEŞTİ, AMA...
İsmail Kartal, Serdar Aziz ve Rodrigo Becao'nun durumuyla ilgili ise şunları söyledi, "Serdar Aziz takımla antrenmanlara başladı. Eksikleri var. Oyuncunun sakatlığı geçti diye hemen oynatamıyorsunuz. Maç ortamına gelebilmesi için takımın ritmini yakalaması lazım. Bakalım, değerlendireceğiz. Becao'nun durumu ise her geçen gün iyiye gidiyor. Onun durumu biraz daha uzun süreceği için ocak ortası gibi takım antrenmanlarına başlar diye düşünüyorum."

EVİMİZDE OYNAYACAKKEN DEPLASMANA GİDİYORUZ!
Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ve maçların ertelenmesine ilişkin İsmail Kartal, "Pazartesi günü akşamı yaşanan olaydan dolayı tüm hakem camiasına geçmiş olsun diliyorum. Söylediğim gibi alınan kararlar federasyonun aldığı karar. Burada daha derin bunu araştırırsanız, biz ilk maçımızı kendi evimizde oynarken deplasmanda oynayacağız. Bu gibi bizimle alakalı sorunlar ortaya çıktı. Bunlarla ilgili şu an benim konuşmam doğru değil. Kulüp tarafını ilgilendiren konular" ifadelerini kullandı.

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İRFAN CAN'DAN 8 NUMARA İTİRAFI
İrfan Can Kahveci de şunları söyledi: "Sezona çok iyi başladık. Ligde ve Avrupa’da güzel bir seri yakaladık. Sonrasında şansızlıklar ve sakatlıklar oldu. Avrupa’da son iki maçımızı kaybettik. Şimdi toparlanmaya başladık. Yarınki hedefimiz de maçı kazanıp, gruptan lider olarak çıkmak. Kariyerimin en skorer dönemini geçirsem de benim için önemli olan takıma ve oyuna verdiğim katkı. 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum. Takımımıza nerede katkı sağlayacaksam benim için orada oynamam daha doğru.

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