Fenerbahçe'de iki yıldızın bileti kesildi. Talipleri kapıyı çalmaya başladı

UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayan ve Süper Lig'de de lider durumda olan Fenerbahçe'de iki futbolcuyla çok yüksek ihtimalle yollar ayrılacak.

Ryan Kent ile Michy Batshuayi'nin devre arası çok yüksek ihtimalle sarı lacivertli renklere veda edeceği öğrenildi.

Kent için İngiliz ekiplerinden Nottingham'ın yanı sıra Hull City'nin de istekli olduğu belirtildi.

Batshuayi'yle ise ülkesinden Anderlecht ilgilenirken, Belçikalı forvetin hayalinin İngiltere'ye dönmek olduğu ifade ediliyor.