Yıldız futbolcu bir anda yere yığıldı. Premier Lig'de maç iptal edildi

İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth-Luton Town maçında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Karşılaşma 1-1 devam ederken Luton Town kaptanı Tom Lockyer mücadelenin 60. dakikasında bir anda yere yığıldı. Maç bir süredir durduruldu.
Sağlık ekiplerinin Galli futbolcuya yaklaşık 10 dakikalık süren müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına götürüldü.
Tom Lockyer'ın sağlık durumu hakkında konuşan Bournemouth kulüp doktoru oyuncunun bilincinin açık olduğunu söyledi.
Bournemouth-Luton Town mücadelesi bu olayın ardından ileri bir tarihe ertelendi
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