Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular hakkında flaş gelişme

Beşiktaş’ta bu sezon gösterdikleri düşük performans ve takımiçi uyuma aykırı gösterdikleri tavırlar nedeniyle kadro dışı kalan 5 isimden; Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana, bugün (cumartesi) yapılan idmanda takımla birlikte yer aldı.

ROSİER SAKATLIĞI NEDENİYLE KATILMADI

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Siyah-beyazlılarda antrenmanda yer alan 4 isim, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalıştı.

“GEREKENİ YAPACAKLAR”

Bugün gerçekleştirilen divan toplantısında kadro dışı bırakılan futbolcular hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.